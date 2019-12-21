ما سر الحرب الأمريكية على الغاز الروسي؟

بعد يوم من إقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ميزانية الدفاع الجديدة، أعلنت وزارة الخزانة في واشنطن عن بدء تنفيذ العقوبات ضد مشروعي "السيل الشمالي-2" و"السيل التركي" للغاز

واستهداف الأفراد والشركات العاملة في مد القسم البحري من خطي الأنابيب..

الخطوة الأمريكية لقيت رفضا من قبل روسيا التي أكدت على لسان وزارة الخارجية المضي في تنفيذ مشاريعها الاقتصادية وخطط مد أنابيب الغاز.. بدوره أدان الاتحاد الأوروبي العقوبات الأمريكية فيما اعتبرتها الحكومة الألمانية تدخلا في شؤونها الداخلية.

فما هو رهان واشنطن من وراء هذه العقوبات؟ وهل تنجح عقوباتها في ثني الشركات الأوروبية عن المشاركة في مد الأنابيب؟