معارك في ليبيا وحديث عن سفينة وطائرة شحن تركيتين.. هل يخلط أردوغان أوراق حفتر؟

على وقع صراع ميداني آخذ في التصاعد على تخوم طرابلس، خرج المتحدث باسم الجيش الليبي أحمد المسماري ليمهل فصائل مصراتة ثلاثة أيام للانسحاب من طرابلس وسرت متوعدا بقصف جوي دون انقطاع.

على الجانب الآخر شجب المجلس الرئاسي استهداف مصراته متهما جهات أجنبية لم يسمها بالوقوف وراء الغارات، كما بعث برسائل إلى خمس دول لطلب تفعيل الاتفاقيات الأمنية للدفاع عن طرابلس.. يأتي ذلك في ظل حديث بعض المصادر الإعلامية عن وصول طائرة وسفينة شحن تركيتين إلى مصراتة..

فما الذي تحقق منذ إعلان ساعة الصفر لاقتحام العاصمة الليبية؟ وما مدى استعداد أنقرة للتجاوب مع طلب المجلس الرئاسي تفعيل الاتفاقية الأمنية؟