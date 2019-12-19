تبون رئيسا.. ماذا سيتغير في الجزائر؟

بعد تسعة أشهر من وضع استثنائي عاشته الجزائر، أدى الرئيس المنتخب عبد المجيد تبون اليمين الدستورية متعهدا في أول خطاب له بعد القسم بإصلاحات دستورية أهمها تقليص صلاحيات الرئيس.

الرئيس الجزائري الجديد وبعد مباشرة مهامه قبل استقالة الوزير الأول نورالدين بدوي وأنهى مهام وزير الداخلية في خطوة رآها البعض أول تجسيد لمطالب الحراك.. وفيما تتجه الأنظار إلى رد فعل المحتجين في الجمعة الرابعة والأربعين، تُطرح تساؤلات منذ الآن عن ملامح الحكومة المقبلة ومدى قدرتها على نقل الوعود إلى الميدان.