تصعيد غير مسبوق منذ عقود ضد تركيا.. واشنطن ترفع حظر السلاح عن قبرص

في مؤشر آخر على التصعيد بين واشنطن وأنقرة تضمن قانون ميزانية الدفاع الأمريكية بندا ينص على رفع حظر توريد السلاح المفروض على جزيرة قبرص منذ عام سبعة وثمانين من القرن الماضي.

ورأى أحد واضعي هذا البند أن من مصلحة بلاده الأمنية والاقتصادية رفع قيود قديمة تعود لعقود ولم تعد صالحة ولا تساعد الأهدافَ الأمنية الأمريكية في ظل سعي قبرص لتعميق الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة.

قانون ميزانيةِ الدفاع الأمريكي دعم أيضا استبعاد تركيا من مشروع مقاتلات أف خمسة وثلاثون، كما نصح بفرضِ عقوبات عليها، بسبب شرائها منظومات إس أربعمئة الروسية.

الخطوة الأمريكية تجاه قبرص لقيت شجبا من قبل أنقرة التي رأت فيها باباً نحو تصعيد خطير وتعهدت بالرد..