قمة في كوالالمبور.. وغضب في الخليج

قمة إسلامية في كوالالمبور يرعاها رئيس الوزراء مهاتير محمد ويحضرها زعماء تركيا وإيران وقطر وبحضور أكثر من أربع مئة وخمسين ممثلا عن ست وخمسين دولة.

لكنها، أي القمة، ترجمت على الفور حالة من الشقاق داخل جسم منظمة التعاون الإسلامي التي تعد أكبر كيان للدول الإسلامية.

وبغض النظر عن مستوى الحضور وحجمه، إلا أنه أكد امتعاضا لدى دول بعينها من سياسة منظمة التعاون وأظهر أيضا عواصم أخرى تتمسك بالمنظمة إطارا حصريا لنقاش القضايا الإسلامية.. فما سر قمة كوالالمبور اليوم؟ وهل تكون البداية لخروج الاهتزازات الداخلية لمنظمة التعاون الإسلامي إلى العلن؟