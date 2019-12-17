تدخل عسكري تركي مباشر في ليبيا؟

وسط تصاعد المواجهات على تخوم طرابلس، تسارع آخر على خط التعاون بين أنقرة وحكومة الوفاق الليبية.

لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان التركي وافقت على مذكرة التفاهم حول التعاون الأمني العسكري بين الجانبين قبل التصويت عليها لاحقا في البرلمان بتشكيلته الكاملة..

جاء ذلك بعد اتفاق مثير للجدل حول ترسيم الحدود البحرية الذي لقي رفضا من قبل مجلس النواب الليبي..

فهل تؤسس مذكرة التعاون العسكري الجديدة بين أنقرة وحكومة الوفاق الى وجود عسكري تركي في هذه المنطقة؟ وما هي تداعيات ذلك؟