المغرب والجزائر.. فتح صفحة جديدة؟

دعا العاهل المغربي الملك محمد السادس الرئيس الجزائري المنتخب عبد المجيد تبون لفتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين على أساس من الثقة المتبادلة والحوار البناء.

وكان تبون قد اشترط اعتذارا مغربيا على اتهام الجزائر بالضلوع في انفجار فندق أطلس آسني في مراكش عام اربعة وتسعين وفرض التأشيرة على الجزائريين من أجل إصلاح العلاقات بين البلدين.. كما قال في مؤتمر صحفي عقب انتخابه إن زوال العلة في العلاقة بين البلدين بزوال أسبابها..

فماهي آفاق رأب الصدع بين الجارين الشقيقين؟ وما هي أسباب العلة التي طالت واستحكمت.. وكيف يمكن أن تزول أسبابها؟