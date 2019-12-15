تميم والسراج.. دخول قطري على خط أزمة ليبيا

أعرب أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني خلال استقباله رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج، عن استعداد بلاده لتقديم أي دعم تطلبه حكومة الوفاق, في المجالين الأمني والاقتصادي

بينما أعرب وزير الخارجية القطري عن رفض الدوحة لما وصفه بالعدوان على طرابلس ودعمها لحكومة الوفاق الوطني الشرعية حسب وصفه .

في الاثناء يصادق البرلمان التركي على مذكرة تفاهم للتعاون في المجالين الامني والعسكري مع حكومة السراج الذي استقبله اردوغان في اسطنبول لبحث ملفات التعاون بين الجانبين ..وذلك بعدما أثارته اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين البلدين من جدل ورفض دولي .