السودان.. هل تطوى صفحة البشير؟

أصدرت المحكمة الجنائية الخاصة في السودان، حكماً بإدانةِ الرئيس المعزول عمر البشير بتهمةِ الثراء الحرام والتعاملِ غير المشروع بالنقدِ الأجنبي، وذلك في قضية الأموال التي عثر عليها في مقر إقامته . وأصدرت المحكمة حكماً مخففاً بالسجن لعامين ومصادرةِ الأموال ، كما قرّرت وضعه خلال هذه الفترة في مؤسساتِ الإصلاح الاجتماعي بدلَ السجن نظرًا لتجاوزِ سنه السبعين عاما ، يأتي ذلك في خضم مسيرة حاشدة تطالب باقالة حكومة حمدوك شارك فيها أنصار الرئيس المعزول تزامنا مع قرار بتصفية حزبه السابق المؤتمر الوطني.

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