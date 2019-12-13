حفتر والسراج.. من يحسم معركة طرابلس؟

بعد أشهر من العمليات القتالية، وفي محاولة جديدة لفرض الحسم العسكري على الأزمة الليبية من خلال السيطرة على العاصمة طرابلس، أعلن المشير خليفة حفتر بدء عملية اقتحام العاصمة..

في المقابل جاء بيان رئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج رافضا لما اعتبره أوهاما وأكاذيب مؤكدا دحر محاولات التقدم.

وفيما يحمل توقيت بدء العملية دلالات مرتبطة بمواقف الدول الداعمة لأطراف الصراع، فإنه يتزامن مع تحذيرات أممية من إغراق البلاد في حمام من الدماء في حال فشل مؤتمر الفرصة الأخيرة في برلين لإرساء الاستقرار.