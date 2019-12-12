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مصر وتركيا.. مواجهة شرق المتوسط؟

أخبار العالم العربي

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بعد مصادقة البرلمان التركي على اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع حكومة الوفاق الليبية، تقدمت أنقرة بطلب إلى الأمم المتحدة بغية تسجيل مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين.

في المقابل صعدت الدول الرافضة للاتفاق من تحركاتها لنقضه، فبعد توجه قبرص إلى محكمة العدل الدولية، أعلنت اليونان اللجوء إلى الأمم المتحدة كما طالبت الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على تركيا، يأتي ذلك بالتزامن مع إجراء القوات البحرية المصرية مناورات قتالية في البحر المتوسط تهدف إلى تعزيز السيطرة البحرية وتأمين المناطق الاقتصادية.
فهل تنجح تركيا في اكساب الاتفاق مع حكومة الوفاق الوطني الليبية شرعية أممية؟ وما آفاق مساعي الدول الرافضة للاتفاق في سعيها لنقضه؟

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