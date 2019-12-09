عقوبات على روسيا.. الرياضة والسياسة

عقوبات جديدة في قضية قديمة تحرم الرياضة الروسية من المشاركة في الأحداث الرياضية الكبرى لأربع سنوات أخرى..

بعد ان أقرت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات فرض نفس العقوبات بناء على أزمة المنشطات التي فجرها الرئيس السابق لمختبر موسكو لمكافحة المنشطات قبل لجوئه إلى واشنطن وهو ما يطرح الكثير من التساؤلات حول تدخل السياسة في قرار من المفترض أن يكون رياضيا خصوصا وأن روسيا هي الدولة الوحيدة التي طالت العقوبات رياضييها بشكل عام بينما اتخذت عقوبات فردية في قضايا مماثلة على الرياضيين من دول غربية أخرى