بوتين في باريس.. قمة نورماندي وأزمة أوكرانيا

بعد سنوات من المراوحة والجمود، تعود الأزمة الأوكرانية إلى الواجهة من جديد في ظل زخم دبلوماسي يسعى لتجاوز عقبات تطبيق اتفاقي مينسك..

إذ تشهد العاصمة الفرنسية باريس قمة رباعية لقادة روسيا وأوكرانيا وألمانيا وفرنسا ولقاءات ثنائية على وقع مضاربات إعلامية حول سقف التوقعات.

موسكو استبقت القمة بإطلاق سراح ثلاث سفن أوكرانية في خطوة اعتبرت بادرة حسن نية، كما أعربت عن أملها في تجديد الاجتماع التأكيد على الفهم المشترك بعدم وجود بديل عن اتفاقيات مينسك. من جهته يواجه الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي ضغوطا من المعارضة واحتجاجات في الشارع تطالبه بخطوط حمر خلال المباحثات.

فما هي حظوظ نجاح القمة في حل أزمة دونباس؟ هل يمكن للرئيس الأوكراني أن يكون أكثر انفتاحا على الحل في ظل احتجاجات القوميين المتشددين؟