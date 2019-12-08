انسحاب القوات السودانية من اليمن؟

رئيس الوزراء عبد الله حمدوك يكشف عن تقليص القوات السودانية العاملة ضمن التحالف العربي في اليمن إلى 5 آلاف جندي بدلا من خمسة عشر ألف..

تصريحات سبقت أخرى أعرب فيها حمدوك عن نيته سحب قواته كاملة بعد أن اعتبر وجودها هناك إرثَ النظام السابق. بين التصريحين، خرج الحوثيون مطالبين الخرطوم بسحب قواتها قبل فوات الأوان على حد تعبير وزير دفاعهم فيما تحدث وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير عن إمكانية تهدئة قبل التسوية..

فما الذي دفع الخرطوم لاتخاذ هذا القرار؟ وهل يأتي تماهيا مع توجهات الرياض وأبوظبي؟ أم أننا أمام انتقال للسودان في لعبة المحاور؟