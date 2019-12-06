الجزائر.. مناظرة على وقع احتجاجات

أجرى مرشحوا الانتخابات الرئاسية الجزائرية الخمسة مناظرة تلفزيونية قبل يومين من بدء الصمت الانتخابي بثها التلفزيون الحكومي في تقليد انتخابي جديد

يتيح لكل مرشح الاجابة على ثلاثة عشر سؤالا في خمسة مواضيع مختلفة، في مبادرة لتوضيح برامجهم وأفكارهم للناخبين..

بينما شهدت الشوارع مظاهرات شعبية في اطار الجمعة الثانية والاربعين لمسيرات الحراك الشعبي الرافضة للانتخابات ولبقاء رموز النظام السابق والمطالبة بالتغيير الجذري وهي الجمعة الاخيرة قبل موعد الانتخابات.. تقابلها مظاهرات شعبية أخرى مؤيدة لتنظيم الاستحقاق الانتخابي في تكريس لحالة انقسام الشارع ...

بالتفاصيل نبحث آفاق نجاح التغيير في الجزائر وأي أثر للمناظرة التلفزيونية على الاستحقاق المقبل