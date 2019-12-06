اتفاق بحري مع حكومة الوفاق.. حسابات أردوغان

أعلنت اليونان رسميا طرد سفير حكومة الوفاق الوطني الليبية على خلفية إبرامها مذكرة تفاهم مع تركيا حول تحديد المناطق البحرية..

حكومة الوفاق في ردها اعتبرت الإجراء اليونان غير مقبول، بينما وصفته الخارجية التركية بالسلوك الشائن غيرِ الناضج في الديبلوماسية.

يأتي ذلك فيما عادت مصر لانتقاد الاتفاق على لسان وزير خارجيتها الذي قال هذه المرة إن الاتفاق لا يمس بمصالح بلاده لكنه يعقد الوضع متسائلا عن سرعة التوصل إليه.

فما مدى تطابق الاتفاق مع مقتضيات القانون الدولي؟ وما هي أوراق الدول الرافضة في مواجهته؟ وما مدى ارتباط الاتفاق بالأزمة الليبية؟