ما سبب زيارة بومبيو إلى المغرب؟

في إطار الحوار الاستراتيجي حسب الخارجية الأمريكية، يحط وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو رحاله في المغرب قادما من عاصمة البرتغال حيث التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

بحسب البيان الرسمي الصادر عن واشنطن، فالمحادثات المسؤولين في المغرب تهدف لاستعراض الشراكة الاقتصادية الوطيدة بين الدولتين، بالإضافة إلى بحث مجالات التعاون المستقبلي في إطار الحوار الاستراتيجي..

في الجهة الاخرى، تنقل القناة الإسرائيلية الثانية عشر عن مسؤولين أن تل أبيب تأمل في حدوث اختراق في العلاقات مع المغرب قبل الحادي عشر من هذا الشهر، موعد انتهاء مهلة تشكيل الحكومة. في المغرب، استبقت جمعية تطلق على نفسها مرصد مناهضة التطبيع زيارة بومبيو بالتحذير من مساعي واشنطن لترويج معاهدة عدم اعتداء مع إسرائيل.

بالتفاصيل نتحدث مع ضيوفنا عن هذه الزيارة، أبعادها، ومدى قدرة واشنطن في الضغط على الرباط..