"أزمة" الفيديو الساخر ومستقبل نفوذ واشنطن

قمة الناتو تتوج بمشهد يثير عاصفة من الجدل والتعليقات. الرئيس الأمريكي ترامب يلغي مؤتمرا صحفيا في اللحظات الأخيرة ويغادر على عجل بعد تسريب فيديو لعدد من زعماء الحلف وهم يسخرون منه.

ورغم أن الحادثة قد تكون معزولة في حد ذاتها، إلا أن الخلافات الجذرية بين أميركا وفرنسا وألمانيا بشأن تمويل الحلف وتماسكه واستراتيجيته، أضفت بعدا سياسيا يتجاوز الأشخاص إلى الدول وحتى التحالف العسكري بأسره.

أما البيان الختامي الرسمي، فشدد على وحدة الحلف وقوته، وزيادة الإنفاق الدفاعي بشكل قياسي ليصل الى 400 مليار دولار، ومواجهة ما سماه نشاط روسيا العدواني، ومواصلة الحوار معها في الوقت نفسه.