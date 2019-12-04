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الجزائر.. محاكمات تاريخية والجيش يتعهد

أخبار العالم العربي

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انطلقت بالجزائر العاصمة أول محاكمة علنية لرئيسي الحكومة السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال إضافة إلى وزيري الصناعة السابقين عبد السلام بوشوارب وبدة محجوب في قضية تركيب السيارات

يأتي ذلك فيما يواصل الجيش تشجيعه للجزائريين على التوجه إلى صناديق الاقتراع التي رأى فيها صفعة مدوية للمتطاولين على سيادة الجزائر  حسب تعبير قائد الأركان في آخر تصريحاته.. بينما تتواصل تظاهرات الحراك الأسبوعي في خضم حملة انتخابية تشارف على نهايتها.. تقابلها تظاهرات أخرى لمؤدي الانتخابات..

بالتفاصيل نقف على زوايا المشهد الجزائري قبل أيام من موعد الانتخابات الرئاسية.

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