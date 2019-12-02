روسيا والصين.. أبعاد مشروع قوة سيبيريا

دشن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الصيني شي جين بينغ، بدء ضخ الغاز الروسي إلى الصين عبر أنابيب "قوة سيبيريا" في حدث وصفه بوتين بالتاريخي في سوق الطاقة العالمية..

كما اعتبره شي جي بينغ بداية مرحلة مهمة من التعاون الاستراتيجي.

المشروع وضعت لبناته الأولى قبل خمس سنوات بين شركة "غازبروم" الروسية والشركة الصينية الوطنية للنفط والغاز ويهدفلتزود مناطق الصين الشرقية الصناعية بالغاز الروسي.

الخطوة تأتي في وقت تسعى فيه موسكو إلى إطلاق مشروعين جديدين لتصدير الطاقة هما "السيل الشمالي2" في بحر البلطيق وسيسمح بمضاعفة إمدادات الغاز الروسي لألمانيا وخط "السيل التركي" تجاه تركيا وجنوب أوروبا.

فما هي أهمية المشروع بالنسبة للعلاقات الروسية الصينية؟ وما دور ورقة الغاز في تكريس الحضور الروسي على الساحة الدولية؟