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أردوغان وترامب.. إس-400 ووحدة الناتو

أخبار العالم

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تأكيد تركي جديد عزم أنقرة شراء مزيد من أنظمة الدفاع الروسية أس 400 يأتي ردا على تهديدات الولايات المتحدة المتواصلة بفرض عقوبات على تركيا إن لم توقف هذه الصفقة.

وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو أكد في وقت سابق أن بلاده لن تقبل أسلوب الإملاءات، موقف عززته تصريحات وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي التي رأت أنه يتعين على واشنطن عدم إجبار شركائها في حلف الناتو على اقتناء أسلحة أمريكية فحسب.

فكيف تُقرأ هذه التصريحات عشية قمة حلف شمال الأطلسي في لندن؟ وعلى ماذا تستند أنقرة في تحديها لتهديدات واشنطن ؟  وهل ينقسم حلفاء الناتو بين الشريكين الأمريكي والتركي؟

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