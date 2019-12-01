العراق.. ما هي سيناريوهات المرحلة المقبلة؟

مهمة معقدة في انتظار الرئيس العراقي برهم صالح لتكليف رئيس وزراء جديد خلفا لعادل عبد المهدي الذي قبل البرلمان استقالته

بينما ترفض كتلة سائرون وهي الكتلة الأكبر تقديم مرشحها للمنصب. التحديات الأمنية ليست أقل تعقيدا فمع ارتفاع عدد ضحايا الصدامات مع رجال الأمن تستمر الأصوات المطالبة بمحاسبة كل المتورطين وهو ما باشرت به المحكمة من خلال إصدار أول حكم بالإعدام ضد ضابط في الشرطة أدين بقتل متظاهرين.

فهل تتوافق القوى السياسية على خلف لعبد المهدي ؟ وأي دور ستلعبه الأطراف الخارجية في اختيار رئيس الوزراء الجديد ؟ وكيف ستواجه الحكومة الجديدة شارعا يشتعل غضبا ويطالب بإصلاحات جذرية ؟