أردوغان وماكرون.. حرب كلامية عنوانها الناتو

توتر بين الحليفتين في الناتو بعد تصريحات للرئيس التركي اعتبرتها فرنسا مهينة لرئيسها، الذي وصفه أردوغان بالميت دماغيا والمبتدئ الذي لا يعرف ما هي محاربة الإرهاب.

تصريحات الرئيس التركي جاءت ردا على انتقادات نظيره الفرنسي للعملية العسكرية التركية في الشمال السوري التي اعتبرها ماكرون هجوما مجنونا تنفذه أنقرة دون التنسيق مع الحلفاء الآخرين في الناتو وهو ما دفعه للقول إن هذا الحلف يعاني موتا اكلينيكيا في وقت تستعد فيه لندن لاستضافة زعماء الحلف بعد أيام.

فما هي تداعيات الحرب الكلامية بين البلدين على العلاقات الديبلوماسية بينهما؟ وهل ينتقل هذا التوتر إلى قمة زعماء حلف شمال الأطلسي ؟ وكيف سينعكس على القمة الرباعية بخصوص الملف السوري التي ستجتمع فيها أنقرة وباريس على طاولة واحدة إلى جانب لندن وبرلين؟