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ما سر زيارة ترامب المفاجئة لأفغانستان؟

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في تحول جديد بمسار المحادثات مع حركة طالبان أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال زيارته الأولى إلى أفغانستان استئناف الحوار مؤكدا وجود رغبة جدية لدى الحركة في التوصل لصفقة حقيقية

تصريحات ترامب التي أكد من خلالها أيضا بدأ سحب القوات الأمريكية، تزامنت مع كشف قادة في طالبان عن عقد اجتماعات مع مسؤولين أميركيين كبار في الدوحة منذ مطلع هذا الأسبوع. وذلك في انتظار استئناف المحادثات الرسمية المتوقفة منذ شهر سبتمبر على خلفية مقتل جندي أمريكي في انفجار استهدف منشآت حكومية في العاصمة كابل.

فما هي خلفيات قرار الرئيس الأمريكي استئناف المحادثات؟ وما هي فرص توصلها هذه المرة إلى صفقة حقيقية حسب تعبير ترامب؟

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