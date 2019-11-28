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نفط سوريا.. حقيقة أطماع واشنطن والغرب

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أفاد مراسلنا بخروج وحدة من القوات البريطانية للمرة الأولى من قاعدة قسرك شمال تل تمر عبر الطريق الدولي إم أربعة باتجاه حقل العمر النفطي في محافظة دير الزور شمال شرق سوريا.

كما أفادت وسائل إعلام سورية بأن القوات الأمريكية نشرت عشراتِ الآليات في منطقة رميلان السورية قرب حقول النفط.

انتشار جديد للقوات الأمريكية والبريطانية بعد قرار البيت الابيض إبقاء جزء من قواته في سوريا يركز على حقول النفط السورية في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية وهو ما تعتبره دمشق احتلالا وسرقة لثروات البلاد.

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