هل سيغير أردوغان المعادلة في ليبيا؟

الدعم التركي لحكومة الوفاق الوطني الليبية يصل الى مستوى جديد بتوقيع اتفاقيتين حول التعاون الأمني والمجال البحري وذلك خلال لقاء جمع فايز السراج و رجب طيب أردوغان في اسطنبول.

وبالرغم من إعلان أنقرة أن الاتفاق يحمي السيادة الليبية، ويعزز القدرة على مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، إلا أن الخطوة قوبلت بإدانة مصرية حادة، وبتحذيرات من مجلس النواب الليبي من أن تركيا تأخذ ضواء أخضر للتدخل العسكري المباشر في البلاد..