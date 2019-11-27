ماذا خلف تحرك واشنطن الجديد في ليبيا؟

وصف المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف اتهامات الخارجية الأمريكية لروسيا بزعزعة الاستقرار في ليبيا من خلال نشر شركات عسكرية خاصة، بأنها أخبار زائفة لا أساس لها من الصحة..

ودعا بيسكوف إلى عدم التعامل مع تصريحات الخارجية الأمريكية بجدية..

كما قال إنّ الحديث يتكرر حول عمل بعض الشركات الروسية على زعزعة الأنظمة في جميع أنحاء العالم بما في ذلك ليبيا معتبرا أن عددا من الدول لا تمتلك حق الحديثِ عن زعزعةِ استقرار ليبيا بعد تدمريها بأساليب تنتهك القانون الدولي.

وكان مسؤولون أمريكيون كبارا التقوا المشير خليفة حفتر قبل أيام من أجلِ بحثِ سبلِ إنهاءِ النزاع الليبي ، متهمين روسيا بالتدخل واستغلال النزاع على حساب مصلحة الشعب الليبي