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خليجي 24.. هل تجمع الرياضة ما فرقته السياسة؟

أخبار العالم العربي

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تحمل بطولة كأس الخليج لكرة القدم في نسختها الرابعة والعشرين أبعادا أكثر من رياضية، في ظل مشاركة منتخبات السعودية والإمارات والبحرين، واستقبالهم استقبالا حافلا في دوحة الجميع،

كما يروج القائمون على هذه البطولة.
وفيما يعبر أمير الكويت الذي لطالما لعبت بلاده دور الوساطة عن تفاؤله بأن يكون هذا الحدث الرياضي إحدى الخطوات المنشودة نحو الطريق الصحيح لإعادة اللحمة الخليجية لسابق عهدها، يجري ولي العهد السعودي محمد بن سلمان زيارة إلى العاصمة الاماراتية أبو ظبي.

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