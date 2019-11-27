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رحلة في الذاكرة

كشف الخديعة الكبرى! ماذا تقول الوثائق السرية السوفيتية عن مصير هتلر بعد انتهاء الحرب؟

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الحزب الشيوعي - اللجنة المركزية - محضر جلسة المكتب السياسي بتاريخ الأول من شهر اكتوبر عام 1945..

يعبر المكتب السياسي للجنة المركزية عن قلقه البالغ جراء الظروف التي تشي بأن أدولف هتلر ورفقاؤه المقربون قد يختبئون في بلدان أمريكا الجنوبية. على أجهزة الاستخبارات السوفيتية أن تكثف عملها لتحديد أين يختبئ النازيون، وخاصة المستشار السابق للرايخ الألماني أدولف هتلر،  نظرا لعدم وجود أية أدلة على موته حتى الآن.

التفاصيل في هذه الحلقة من البرنامج.

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