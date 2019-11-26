السعودية والحوثيون.. نحو حل أزمة اليمن؟

قال التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن إنه أطلق سراح مئتي أسير حوثي لدعم جهود السلام الرامية إلى إنهاء الحرب المستمرة منذ قرابة خمس سنوات...

وأضاف في بيان نشرته وسائل إعلام رسمية سعودية أنه سيخفف القيود على المجال الجوي اليمني للسماحِ برحلات من مطار صنعاء تنقل من يحتاجون للعلاج الطبي في الخارج .

جاء ذلك وسط أنباء عن اتصالات سعودية حوثية غير معلنة لبحث شروط إنهاء الحرب في اليمن.. وتأكيد وزير الخارجية العماني بعد لقائه بومبيو في واشنطن أن الطرفين يرغبان فعلا في حوار مباشر بينهما الحرب القائمة..