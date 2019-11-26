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لبنان.. من يخلف الحريري في رئاسة الحكومة؟

أخبار العالم العربي

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بعد أسابيع من الأخذ والرد يحسم رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية سعد الحريري الجدل بشكل صريح وقاطع كما قال ويعلن عدم رغبته تشكيل الحكومة الجديدة

لينفي عنه سمعة "أنا أو لا أحد" التي تتخذها أطراف لم يسمها، ذريعة للاستمرار في المناورات ورفض الإصغاء إلى أصوات الناس.
بالتوازي، تعلن مصادر مقربة من القصر الرئاسي في بعبدا أن الرئيس ميشال عون سيجري استشارات نيابية ملزمة يوم الخميس المقبل لاختيار رئيس الوزراء القادم.
هل يساهم موقف الحريري بتسريع تشكيل الحكومة، أم يجعلها أكثر تعقيدا؟ وإلى أين يتجه الشارع اللبناني؟

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