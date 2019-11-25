قصة ضابط استدعت تدخل ترامب وإقالة وزير البحرية.. ما تفاصيلها؟
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جدل في الولايات المتحدة إثر تدخل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أجل منع معاقبةِ إدوارد غلاغر ضابط البحرية الأمريكية وتجريده من رتبته العسكرية مع آخرين.
وكانت محكمة عسكرية أمريكية قد برأت الضابط من تهمةِ قتل أسيرٍ من داعش ومدنيين آخرين ولكنها أدانته بتهمة التقاط صورة أمام جثة عنصر التنظيم الأسير...
تطورات القضية تواصلت بعد إقالة وزير الدفاع مارك إسبر قائدَ القواتِ البحرية ريتشارد سبنسر بحجة اقتراحه اتفاقا سريا مع البيت الأبيض لتسوية القضية وهو ما اعتبره البنتاغون مخالفا للتسلسل الهرمي.
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