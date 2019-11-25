 
مباشر
بالتفاصيل

قصة ضابط استدعت تدخل ترامب وإقالة وزير البحرية.. ما تفاصيلها؟

أخبار العالم

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/msbb

جدل في الولايات المتحدة إثر تدخل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أجل منع معاقبةِ إدوارد غلاغر ضابط البحرية الأمريكية وتجريده من رتبته العسكرية مع آخرين.

وكانت محكمة عسكرية أمريكية قد برأت الضابط من تهمةِ قتل أسيرٍ من داعش ومدنيين آخرين ولكنها أدانته بتهمة التقاط صورة أمام جثة عنصر التنظيم الأسير...
تطورات القضية تواصلت بعد إقالة وزير الدفاع مارك إسبر قائدَ القواتِ البحرية ريتشارد سبنسر بحجة اقتراحه اتفاقا سريا مع البيت الأبيض لتسوية القضية وهو ما اعتبره البنتاغون مخالفا للتسلسل الهرمي.

اقرأ أيضا

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

انقلاب عسكري في العراق واعتقالات للمسؤولين داخل المنطقة الخضراء.. ما صحته؟