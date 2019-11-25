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ماذا يفعل أردوغان في قطر؟

أخبار العالم العربي

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في ثالث زيارة من نوعها منذ بدء الأزمة الخليجية ولأول مرة منذ إطلاق العملية التركية في الشمال السوري، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الدوحة.

ويعلن من مقر القوات المشتركة التركية القطرية، أن القاعدة التركية في قطر هدفها تعزيز الاستقرار والسلام بمنطقة الخليج كلها، وأن المطالبين بإغلاقها لا يعلمون مدى الصداقة بين الدوحة وأنقرة في وقت الشدة.
ماذا وراء هذه الزيارة في هذا التوقيت الدقيق؟ وإلى أي مدى تؤثر العلاقة التركية القطرية وتتأثر بمؤشرات انفراج يتزايد الحديث عنه فيما يخص الأزمة الخليجية؟

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