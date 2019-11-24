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الخليج.. تحذير أمريكي ووعيد إيراني

أخبار العالم العربي

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اختتم حوار المنامة بعد أن تحول على مدار ثلاثة أيام إلى منصة للتصويب على الدور الإيراني في المنطقة، وتوجيه انتقادات من قَبيل أن محاولة استرضاء طهران أشبه بمحاولة استرضاء أدولف هتلر كما قال وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير.
في المقلب الآخر تنطلق من طهران مواقف لا تقل حدة.. اتهامات للرياض بتمويل أنشطة معادية على الإنترنت تؤجج الاحتجاجات الأخيرة، ووعيد برد حازم على التدخل في شؤون البلاد الداخلية.
ما حجج الطرفين في هذه الاتهامات؟ وهل تؤشر لمواجهة مقبلة؟

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