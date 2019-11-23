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ماذا يجري بين دحلان وأنقرة؟

أخبار العالم العربي

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السلطات التركية تعلن توجهها لوضع القيادي الفلسطيني محمد دحلان على قائمة الإرهابيين المطلوبين لديها بتهمة المشاركة في محاولة الانقلاب الفاشلة صيف ألفين وستة عشر. خطوة جاءت بعد أسابيع من الاتهامات المتبادلة والتراشق الإعلامي بين الجانبين، وطرحت تساؤلات عن خلفية التصعيد ونصيبِ الوقائع والسياسة في تأجيجه.
فما دلالات التوقيت في قرار أنقرة؟ وهل هي اتهامات جنائية أم سياسية؟ وإلى أي مدى تعكس الاتهامات المتبادلة بين الطرفين مستوى التوتر الإقليمي؟

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