سو-35.. تهديد أمريكي وحديث عن إصرار مصري
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الخارجية الأمريكية تعود لتهديد مصر محذرة اياها من مغبة المضي في شراء مقاتلات سو-35 بموجب "قانون مواجهة أعداء أميركا عبر العقوبات" المعروف اختصارا باسم قانون كاتسا.
سلوك عدواني هكذا وصفت موسكو تهديدات واشنطن المتكررة للقاهرة.
التهديدات الأمريكية بفرض عقوبات على القاهرة فتحت الباب أمام التساؤل عما تراهن عليه واشنطن من وراء محاصرة أسواق السلاح الروسي.
نسأل أكثر عن أسباب تهديدات واشنطن للقاهرة وتبعاتها؟ هل ترضخ مصر أم أنها ستفتح المجال لدول عربية أخرى لاقتناء أسلحة روسية؟
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