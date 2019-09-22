إيران والسعودية.. فرص إبعاد شبح الحرب

بعد موافقة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على إرسال قوات إضافية لتعزيز الدفاعات السعودية الجوية والصاروخية عقب الهجمات على منشأتي نفط بالمملكة...

أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني عن سعيه لتقديم خطة في الأيام المقبلة بالأمم المتحدة للتعاون بين دول المنطقة من أجل ضمان أمن الخليج، محملا تواجد القوات الأجنبية هناك مسؤولية تفاقم غياب الأمن.

يأتي ذلك فيما أعلن وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير أن الرياض ستعتبر الهجوم على منشأتي آرامكو عملا حربيا إذا كشفت التحقيقات إنطلاقه من الأراضي الإيرانية.

فما مدى واقعية المبادرة الإيرانية في مواجهة التوتر المتصاعد؟ وما هي توجهات الرياض في التعامل مع ما ستعلنه نتائج التحقيقات في ظل التشديد الأمريكي على ضرورة تجنب حدوث حرب مع إيران؟