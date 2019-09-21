من يقف خلف المظاهرات المناهضة للسيسي؟

في تظاهرات محدودة بعدد من المدن المصرية، خرج مئات المحتجين رافعين شعارات منددة بالحكومة والرئيس عبد الفتاح السيسي

في تجاوب مع دعوات أطلقت على شبكات التواصل الاجتماعي، قادها رجل الأعمال والمقاول المصري المقيم في الخارج محمد علي، ورغم تأكيد ناشطين ومنظمات حقوقية اعتقال العشرات واستخدام قنابل الغاز في تفريق التظاهرات إلا أن بعض التقارير وصفت التعامل الأمني بغير الحاد..

فما هي دلالات تجاوب الشارع هذه المرة مع دعوات التظاهر؟ وهل ستكون لها تبعات في الأيام المقبلة؟ وما حقيقة ارتباطها بأطراف تقليدية وأخرى غير تقليدية؟