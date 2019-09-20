موسكو ترد على واشنطن.. كالينينغراد محمية

قالت موسكو إن تصريحات ممثلي البنتاغون حول وجود خطة لديهم لاختراق الدفاع الجوي بمنطقة كالينينغراد الروسية غير مسؤولة

من جهتها لم تتأخر وزارة الدفاع الروسية في التأكيد على أن منطقة كالينينغراد محمية جيدا ضد أي خطط عدوانية للجنرالات الأميركيين.

أثار الزوبعة تصريح غريب من جيفري لي هاريغان قائد القوات الجوية الأميركية في أوروبا وإفريقيا قال فيه إن وزارة الدفاع الأميركية طورت خطة لتدمير أنظمة الدفاع الجوي في مقاطعة كالينينغراد الروسية في حال حدوث عدوان من طرف روسيا..