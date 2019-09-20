تصعيد في اليمن وعقوبات جديدة على إيران

بعد نحو أسبوع على تبني الحوثيين هجوم الطائرات المسيرة على منشآت نفطية في السعودية، أعلن التحالف العربي تنفيذ عملية عسكرية وصفها بالنوعية شمال محافظة الحديدة لتدمير أهداف عسكرية

وبينما أكد التحالف أن العملية تهدف لضمان سلامة الملاحة البحرية والتجارة العالمية جنوب البحر الأحمر، حذر الحوثيون من تداعيات الهجوم على اتفاق ستوكهولم لوقف إطلاق النار في الحديدة... يأتي ذلك فيما أعلنت واشنطن فرض عقوبات جديدة تشمل الحوثيين وبنك إيران المركزي مع التأكيد على توفر جميع الخيارات على مكتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مواجهة طهران.