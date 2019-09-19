ترامب.. صراع خفض سعر الفائدة

خفّض مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية للمرة الثانية هذا العام في خطوة كانت متوقعة، بهدف دعم نمو اقتصادي مستمر منذ عشر سنوات.

ومن شأن هذا القرار أن يؤثر على الاقتصاد العالمي بشكل عام، وخاصة على أسعارِ العملات والتجارةِ الدولية والبورصات والاستثمارات..

وانتقد الرئيس ترامب هذه الخطوة مجددا مطالبًا بخفض أكبر لأسعار الفائدة للمساعدةِ في إعادة تمويل الديون الأمريكية بتكاليف فائدة أكثر انخفاضا وأطول أجلا... وسط احتدام المعركة التجارية مع الصين التي يسعى ترامب كسبها كورقة في الانتخابات القادمة ..