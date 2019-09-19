السعودية.. فشل باتريوت في صد هجوم أرامكو

مع استمرار التحقيقات حول مصدر الهجوم على منشأتي أرامكو النفطيتين بالسعودية، تظهر أسئلة أخرى لا تقل أهمية حول فشل منظومة باتريوت الأمريكية في التصدي للهجوم

والذي برره وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بإمكانية فشل حتى أفضل المنظومات الدفاعية في العالم، وزارة الدفاع الأمريكية رفضت الحديث عن احتمال تعزيز قواتها في المنطقة وأكدت أن واشنطن لا تريد الحرب مع طهران بينما اتهمت الخارجية الإيرانية كلا من السعودية والإمارات وإسرائيل بمحاولة خداع الرئيس الأمريكي ودفعه إلى حرب أكدت إيران استعدادها لها.

فهل يدفع ضعف كفاءة منظومة الدفاع الأمريكية السعودية للجوء إلى منظومة دفاع جديدة ؟ وكيف ترى الرياض تجنب واشنطن للحرب مع طهران؟ وما هي فرص الحل السلمي بين كل هذه الأطراف من أجل نزع التوتر؟