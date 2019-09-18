سوريا.. أردوغان يهدد ويعطي مهلة أسبوعين

هدّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مجددا بتفعيل خطة تركيا الخاصة حول المنطقة الآمنة في الشمال السوري خلال أسبوعين، في حال عدم التوصّل لنتيجة مع واشنطن..

كما دعا أردوغان أوروبا لدعم أنقرة من أجل إعادة أكثر من ثلاثة ملايين لاجئ إلى الشمال السوري بعدما هددها في مرات سابقة بفتح باب الهجرة نحوها...

بالتفاصيل نبحث أسباب الخلاف التركي الامريكي بخصوص المنطقة الآمنة.. وهل تجدُ دعما دوليا لاعادة توطين ملايين اللاجئين في هذه المنطقة ؟