 
مباشر
بالتفاصيل

سوريا.. أردوغان يهدد ويعطي مهلة أسبوعين

أخبار العالم العربي

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mf6n

هدّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مجددا بتفعيل خطة تركيا الخاصة حول المنطقة الآمنة  في الشمال السوري خلال أسبوعين، في حال عدم التوصّل لنتيجة مع واشنطن..

كما دعا أردوغان أوروبا لدعم أنقرة من أجل إعادة أكثر من ثلاثة ملايين لاجئ إلى الشمال السوري بعدما هددها في مرات سابقة بفتح باب الهجرة نحوها...

بالتفاصيل نبحث أسباب الخلاف التركي الامريكي بخصوص المنطقة الآمنة.. وهل تجدُ دعما دوليا لاعادة توطين ملايين اللاجئين في هذه المنطقة ؟

اقرأ أيضا

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

حوار طريف بين براد بيت ورائد فضاء أمريكي