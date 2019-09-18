الرياض تتهم طهران في الهجوم على "أرامكو"

لم تكشف وزارة الدفاع السعودية عن الجهة المحددة التي انطلق منها الهجوم على منشأة أرامكو النفطية، لكنها أكدت أنه لم يكن من اليمن..

المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية تركي المالكي عرض بيانات وصورا قال إنها تشير إلى دور إيران في الهجوم، الذي جاء من جهة الشمال واستخدمت فيه أسلحة وتكنولوجيا إيرانية.

فيما أعلن وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو من جدة أن الهجوم كان إيرانيا واصفا إياه بالعمل الحربي.

ماذا وراء هذه الاتهامات المباشرة وغير المباشرة لإيران؟ وكيف ستتعاطى طهران معها؟