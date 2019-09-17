انتخابات إسرائيل.. مصير نتنياهو السياسي
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أشارت النتائج الأوليةُ في انتخابات الكنيست الاسرائيلي إلى تقارب تحالف أزرق أبيض و حزب الليكود بزعامة بنيامين نتنياهو بفارق بسيط.
إلى ذلك أكد رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان أنّ حزبَه هو من سيُحدّدُ من سيُشكّلُ الحكومةَ المقبلة.. بينما تتوقعُ القائمة العربية الحصول على اثني عشر الى ثلاثةَ عشرًا مقعدا وتأمل أيضا أن تكون الصوت المرجح في عملية اختيار تشكيل الحكومة..
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