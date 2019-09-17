هل ستستشري السعودية أس-400؟

ماذا بعد الهجمات الأخيرة على منشآت أرامكو ؟ كيف تأثرت إمكانيات العملاق النفطي السعودي بعد توقف الضخ فيه لما يزيد عن 5 ملاين برميل نفط يوميا؟

كيف سينعكس الهبوط الحاد للمعروض السعودي على أسواق النفط العالمية؟ هل مثلا ستستمر زيادة ال20 في المئة الحالية لسعر البرميل؟ ما هي المدة المطلوبة لإعادة إطلاق الإنتاج في أرامكو بالكامل؟ ماذا بعد أن عرض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المملكة السعودية شراء المنظومة "أس-400"؟ ما هي الجهة التي نفذت الضربات غير المسبوقة ضد مصافي أرامكو، وهل كان ذلك عملا داخليا؟

ضيوف الحلقة: الأستاذ في الإعلام السياسي د. عبد الله العساف في الرياض وكبير الباحثين في مركز الدراسات الأمنية الدولية بمعهد الاقتصاد العالمي والعلاقات الدولية ستانيسلاف إيفانوف في موسكو.