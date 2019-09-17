الملك سلمان.. قدرة السعودية على الرد

عندما تضرب واحدة من أهم المنشآت الاستراتيجية في المملكة العربية السعودية، و يتوقف تصدير الملايين من براميل النفط ، تتكشف حقيقة وعود حماية الحلفاء، تسليحا أو دعما مباشر..

المليارات دفعت مقابل الحماية كما أعلن ترامب بلسانه وها هو اليوم يسأل المزيد.. فهل تثبت التطورات الأخيرة أن وعود الحلفاء تتحول لمجرد شعارات عندما توضع على محك التجربة؟ وهل تراهن المملكة على تلك الحماية أم أنها قادرة فعلا كما أعلن العاهل السعودي على المواجهة وحماية نفسها أيا كان مصدر التهديد؟