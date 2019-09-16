هجوم أرامكو.. هل تحمي واشنطن حلفاءها؟

تتوالى التصريحات والتغريدات الأمريكية حيال الهجوم الأخير على المنشأتين النفطيتين في أرامكو.

الرئيس دونالد ترامب أكد استعداد بلاده لمساعدة الحلفاء رغم اكتفائها وعدم حاجتها لنفط الشرق الأوسط، مشيرا أن بلاده تعرف الفاعل وتنتظر نتائج التحقيق السعودية. أما وزير الطاقة الأميركي فصوب على إيران بشكل مباشر محملا إياها المسؤولية الكاملة.

بالتوازي تحقق أسعار النفط ارتفاعا غير مسبوق منذ حرب الخليج، وتشير توقعات إلى أن إصلاح الأضرار الناجمة عن الهجوم قد تستغرق أشهرا وليس أيام..