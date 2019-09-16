انتخابات تونس.. ماذا سيتغير؟

أغلقت مراكز الاقتراع أبوابها في الانتخاباتِ الرئاسية التونسية التي شارك فيها أربعة وعشرون مرشحا لاختيار خلف للرئيس الراحل الباجي قايد السبسي..

العلمية الانتخابية لم تسجل فيها على يبدو مخالفات بارزة، وسط نسبة اقبال بلغت بعد إغلاق مكاتب الاقتراع خمسة وأربعين في المئة. ويعتقد كثيرون أنه من الصعب أن يحسم أحد المرشحين الفوز من الدور الأول وقد يتوجه الناخبون الى صناديق الاقتراع في الدور الثاني بعد نحو شهر ...

بالتفاصيل نبحث مآلات الانتخابات التونسية ..وفرص االمرحلة المقبلة.