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ترامب يسمح باستخدام النفط من المخزون الاستراتيجي إذا دعت الحاجة بعد الهجمات على السعودية
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هجوم أرامكو.. تعهد أمريكي وتهديد إيراني

أخبار العالم

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وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يوجه أصابع الاتهام لإيران بالوقوف وراء الهجمات على معملين لتكرير النفط في السعودية، ويستبعد أن تكون الهجمات انطلقت من اليمن.

الرد الإيراني لم يتأخر وجاء على عدة مستويات، من وزير الخارجية محمد جواد ظريف الذي اتهم واشنطن بالافتراء واللجوء إلى الحد الأقصى من الكذب بعد فشل سياسة الضغوط القصوى، إلى الحرس الثوري الذي أكد استعدادَ بلاده لحربٍ شاملة وحذر واشنطن من أن قواعدها في المنطقة تقعُ في مرمى الصواريخ الإيرانية.
فهل يمهد هذا الاتهام الأميركي لتحرك ضد إيران؟ أم أنه رسالة تطمين ودعم للحليف السعودي لا أكثر؟

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